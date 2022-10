Tennis

Tennis : Covid, vaccin… Les dernières sorties fracassantes de Djokovic

Publié le 14 octobre 2022 à 20h40

Arnaud De Kanel

En raison de sa non-vaccination contre la Covid-19, Novak Djokovic a manqué de nombreux tournois dont l'Open d'Australie et l'US Open. Ces interdictions en ont indigné plus d'un et Djokovic a continué sa démarche, maintenant sa position ferme qui privilégie ses idéologies à ses résultats sportifs. Le sujet a souvent agacé le Serbe.

Cette saison, Novak Djokovic a encore fait parler de lui sur la question de la vaccination contre la Covid-19. En effet, le Serbe refuse toujours de se faire vacciner et préfère rester fidèle à ses idéologies et sa façon de penser. Dernièrement, il a poussé d'énormes coups de gueules.

Open d’Australie : Nouveau coup de tonnerre en préparation pour Djokovic ? https://t.co/pIE2sryrKA pic.twitter.com/8gABOE1615 — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

« Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner »

Tout au long de la saison, Novak Djokovic est resté campé sur sa position et n'entend pas se faire vacciner. « Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner » avait-il confié avant l'US Open. Il avait par la suite constaté les conséquences de son choix : « Cela signifie que je n’ai pas pu me rendre à deux tournois du Grand Chelem et c’est très bien comme ça. C’est comme ça. J’en assume les conséquences, mais je resterai fidèle à ce en quoi je crois. D’un autre côté, vous savez que les projecteurs que vous avez mentionnés ont malheureusement créé cette année beaucoup de choses négatives. »

« Je n'ai jamais été contre la vaccination »

Cependant, il n'a jamais été contre la vaccination. « Je n'ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que dans le monde, on essaie de faire de gros efforts pour gérer ce virus. (…) Mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps » avait livré Djokovic.

Djokovic s'attaque aux médias