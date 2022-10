Tennis

Tennis : Covid-19, forfait… Après une saison galère, Djokovic vide son sac

Publié le 10 octobre 2022 à 08h35

Après une saison compliquée pour Novak Djokovic retrouve petit à petit à la compétition. De retour lors de la Laver Cup après une pause d’un peu plus de deux mois, le Serbe enchaîne les victoires. Après un sacre à Tel Aviv la semaine dernière, Nole a une nouvelle fois frappé face à Stefanos Tsitsipas à Astana en le dominant 6-3, 6-4. L'occasion pour l'’ancien numéro un mondial de revenir sur sa saison difficile due au COVID-19.

C’est le grand retour de Novak Djokovic sur le circuit ATP. Absent depuis son sacre à Wimbledon le 10 juillet dernier, l’ancien numéro un mondial n’avait jusque-là disputé aucun tournoi avant la Laver Cup fin septembre. Depuis, il a enchaîné avec Tel Aviv, qu’il remportera par la suite, puis ce dimanche, Nole s’offre un nouveau sacre à Astana face à Stefanos Tsitsipas. Le Serbe avait dominé le Grec 6-3, 6-4. Un retour en forme après une saison très compliquée pour le tennisman.

Tennis : Encore titré, Djokovic prévient la concurrence https://t.co/nlXyLfqL7j pic.twitter.com/whK9oCl07P — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

« Je n'avais jamais vécu ça auparavant »

Lors d’un entretien pour L ’ÉQUIPE , Novak Djokovic est revenu sur sa saison très particulière. Il avoue par la suite que c’était la première fois qu’il vivait une période comme celle-ci. « Elle a été particulière, oui. Je n'avais jamais vécu ça auparavant, évidemment. »

« J'essaie d'en tirer des enseignements, d'en sortir grandi »