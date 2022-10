Tennis

Tennis : Après sa retraite, Federer annonce la couleur pour la suite

Publié le 9 octobre 2022 à 08h35

Fraîchement retraité, Roger Federer a dû mettre un terme à sa carrière à cause des différentes blessures au genou. Le Suisse avait joué son dernier match lors d'un double avec Rafael Nadal lors de la dernière Laver Cup. A l'occasion d’un entretien pour l’ATP, L’ancien numéro un mondial s’est rappelé ses débuts et reste confiant concernant l’avenir du tennis.

Cela fait maintenant quelques jours que Roger Federer est parti à la retraite. Le Suisse a dû mettre fin à sa carrière professionnelle à cause des nombreuses blessures au genou auxquelles il était victime ces dernières années. Lors d’un entretien pour l’ATP, l’ancien numéro un mondial est revenu sur son arrivée dans le circuit et avoue être confiant concernant le futur du tennis.

« J’ai toujours été confiant pour le futur de ce jeu »

Lors d’un entretien pour l’ATP, Roger Federer estime que la jeune génération est capable de reprendre le flambeau « J’ai toujours été confiant pour le futur de ce jeu. On a vécu de très belles années mais ce jeu amène toujours des nouvelles superstars et de belles histoires. Pour moi, je ne me fais aucun soucis pour ce jeu. Les gens pensaient à l’époque que le tennis ne serait pas aussi cool quand Sampras et Agassi ont arrêté, je me disais presque : ‘désolé je suis là’ avec aussi Roddick, Ferrero et Hewitt. »

« On n’a pas à se faire du soucis que ce soit chez les femmes ou chez les hommes »