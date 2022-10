Tennis

Tennis : En grande forme, Medvedev lance un gros avertissement à Djokovic

Publié le 8 octobre 2022 à 04h35

Dan Marciano

Victorieux respectivement de Roberto Bautista-Agut et de Karen Khachanov, Daniil Medvedev et Novak Djokovic ont rendez-vous ce samedi à Astana pour une demi-finale, qui s'annonce explosive entre deux joueurs revenus en forme. Le Russe et le Serbe ont hâte de disputer cette rencontre, près d'un an après leur dernier affrontement.

Le duel promet. Ce samedi, Daniil Medvedev affrontera Novak Djokovic en demi-finales du tournoi d'Astana. Un match entre deux anciens numéros un mondial, en quête de confiance avant les évènements de la fin de la saison, le Rolex Paris Masters puis le Masters. Retombé à la quatrième place mondial, le Russe a réalisé une démonstration ce vendredi face à Roberto Bautista-Agut (6/1 6/1). Interrogé sur le court, Medvedev n'a pas caché sa satisfaction.





Medvedev ravi de sa prestation

« Je suis heureux de jouer un bon jeu, d'être vraiment solide et de faire tout ce que je peux pour lui rendre la vie difficile et je suis vraiment content de l'avoir battu. J'ai essayé de varier mes coups car il n'est pas facile de jouer contre Roberto. J'ai essayé de le faire bouger et de le surprendre un peu et ça a très bien marché » a déclaré Medvedev dans des propos rapportés par Tennis Actu.

« Je suis vraiment heureux de jouer contre Novak »

Il est ravi de retrouver Novak Djokovic, qui mène 6-4 dans leur confrontation. « Je suis vraiment heureux de jouer contre Novak. J'y ai pensé avant le match et nous n'avons joué qu'un seul tournoi ensemble cette année, à Roland Garros. C'est le deuxième et nous nous rencontrons à nouveau. Je suis vraiment heureux » a confié Medvedev.

« J'espère pouvoir encore élever le niveau de mon jeu, car j'en aurai besoin »