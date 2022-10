Tennis

Tennis : Une rivalité à la Nadal-Federer avec Alcaraz ? Il répond

Publié le 5 octobre 2022 à 22h35

La rédaction

Roger Federer vient tout juste de prendre sa retraite. Rafael Nadal et Novak Djokovic, eux, devraient également mettre fin à leur carrière d’ici quelques années. Le tennis devra donc se trouver de nouvelles têtes d’affiche. Ainsi, une rivalité entre Carlos Alcaraz et Holger Rune pourrait prendre la relève. D’ailleurs, le Danois l’estime essentielle pour progresser.

Alors que Roger Federer vient tout juste de prendre sa retraite, Rafael Nadal ne devrait pas tarder à mettre fin à sa carrière non plus. Pendant plus d’une décennie, les deux joueurs se sont livrés une intense rivalité qui les a poussé vers les sommets. Carlos Alcaraz pourrait suivre un chemin similaire. Plus jeune numéro un mondial de l’histoire à 19 ans, l’Espagnol est parfois rapproché à Holger Rune, qui a le même âge. Une rivalité à la Nadal-Federer pourrait-elle permettre à ces deux joueurs de se pousser mutuellement ? En tout cas, le Danois l’estime essentielle.

«J’espère que ce sera comme Federer et Nadal»

« Une rivalité avec Alcaraz ? Je suis excité, j’espère que ce sera comme Federer et Nadal, ça pourrait être génial, c’est ce que nous recherchons pour être les plus grands joueurs de tous les temps et être les meilleurs joueurs que nous pouvons être. Pour ma part, j’essaie simplement de réaliser mon potentiel et d’être aussi bon que possible tous les jours et de m’améliorer d’un pour cent chaque fois que je monte sur le terrain d’entraînement » a expliqué Holger Rune dans un entretien accordé au site de l’ATP.

Alcaraz et Rune nouvelles têtes d’affiche du tennis ?

À 36 et 35 ans, Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient certainement suivre Roger Federer d’ici quelques années. Le tennis aura donc besoin de nouvelles têtes d’affiche au sein de la nouvelle génération. Peut-être qu’une rivalité entre Carlos Alcaraz et Holger Rune (26e mondial) pourrait prendre la relève ? En tout cas, un avenir brillant semble attendre les deux joueurs, surtout l’Espagnol.