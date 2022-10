Tennis

Tennis : Novak Djokovic dévoile tous ses secrets

Publié le 4 octobre 2022 à 20h35

Dominateur depuis de nombreuses années sur le circuit ATP, Novak Djokovic connaît un large succès sur les courts depuis le début de sa carrière. Même à 35 ans, le Serbe continue d’être un adversaire redoutable. Il a d’ailleurs livré certains secrets de sa réussite. De quoi inspirer quelques joueurs de la nouvelle génération.

S’il n’a remporté qu’un seul tournoi du Grand Chelem cette saison, Wimbledon, Novak Djokovic a tout de même un énorme succès sur le circuit ATP. Le Serbe est le deuxième joueur avec le plus de Grand Chelem remportés, derrière Rafael Nadal. Nole est une légende vivante du tennis. Mais derrière une carrière aussi brillante, Novak Djokovic a bien quelques secrets pour être toujours aussi performant. Il a d’ailleurs livré quelques clés de sa réussite récemment.

Tennis : Les records hallucinants de Novak Djokovic https://t.co/DdHd689Xnd pic.twitter.com/mxzLZHP1V4 — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

«Il y a toute une routine que j’exécute pour ordonner mon tennis»

« Tout au long de ces années, j’ai découvert ce qui fonctionne pour moi au jour le jour, la manière dont je pouvais évoluer physiquement et mentalement, car chaque saison est différente, avec son conditionnement personnel respectif. Tout affecte votre tête et votre capacité à concourir à ce niveau donc la concentration est pour moi obligatoire, il y a toute une routine que j’exécute pour ordonner mon tennis autour de tous ces facteurs qui changent continuellement. C’est ce qui me permet de rester calme et d’avoir un bon équilibre avant chaque match, en me concentrant totalement sur mon travail. Je crois beaucoup à cette préparation avant chaque bataille, car les choses qui vous arrivent en dehors du court peuvent vous influencer sur le court » a-t-il affirmé en conférence de presse, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Il est essentiel de s’entourer de la bonne équipe»