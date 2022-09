Tennis

Tennis : Djokovic lâche une grande annonce pour son avenir

Publié le 29 septembre 2022 à 00h35 par Thibault Morlain

Forcément, suite à la retraite de Roger Federer, la question est de savoir qui sera le prochain. Quid notamment de Novak Djokovic ? A 35 ans, le Serbe se rapproche doucement mais sûrement de la fin de sa carrière. Pour autant, comme l’a assuré Djokovic, la retraite n’est pas encore d’actualité pour lui.

Du Big Three, il ne reste désormais plus que Rafael Nadal et Novak Djokovic en activité. En effet, Roger Federer a décidé de raccrocher les raquettes et de prendre sa retraite. Mais l’Espagnol et le Serbe pourraient prochainement suivre alors que la fin se rapproche pour eux aussi. A 35 ans, Djokovic pense d’ailleurs déjà à la retraite. Rapporté par L’Equipe , il a notamment expliqué : « Quand je dirai au revoir au tennis, s'il y a définitivement une chose que je souhaite, c'est d'avoir autre chose que, bien sûr, les gens qui sont ma famille et les gens dans ma vie. J'aimerais que mes plus grands rivaux et concurrents soient là ».

« J’ai toujours faim »

Pour autant, bien qu’il imagine déjà le moment où il va arrêter, Novak Djokovic ne souhaite pas le vivre de sitôt. Dans la suite de son intervention, le Serbe a ainsi fait une grande annonce concernant la suite de sa carrière, assurant : « Heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'être en bonne santé et d'avoir beaucoup de succès tout au long de ma carrière. J'ai donc réalisé à peu près tout ce que vous pouvez réaliser dans notre sport. Mais j'ai toujours faim et j'ai toujours de l'amour et une passion pour ce sport. J'aime toujours m'entraîner et m'exercer, me lever, faire mes tâches et accomplir toutes les routines et les rituels qui me permettent d'être encore capable de concourir au plus haut niveau professionnel ».

« Je vais continuer »