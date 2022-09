Tennis

Tennis : Djokovic lache ses vérités apres la retraite de Federer

Publié le 25 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Novak Djokovic avait retenu ses larmes lors des adieux de Roger Federer. Mais le Serbe était tout de même touché par la fin de carrière de son rival suisse. Après sa victoire sur Frances Tiafoe, il savoure le moment d'histoire auquel il a assisté. Djoko n'est pas prêt d'oublier cette soirée.

Submergé par l'émotion, Roger Federer a mis un terme à sa carrière, refermant ainsi l'une des plus belles pages de l'histoire du sport. Le Suisse a reçu de multiples hommages à travers le monde. Novak Djokovic, présent aux côtés de Federer lors de ses adieux, est revenu sur cette soirée mémorable qui l'a marqué. Il avait déjà rendu hommage à son homologue avant la rencontre qui l'opposait à Frances Tiafoe ce samedi : « Roger, c'est dur de voir ce jour et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé dans ce sport ensemble. Plus d'une décennie de moments et de batailles incroyables pour y repenser. Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l'excellence et diriger avec intégrité et assurance. »

« C'est l'un des plus grands moments de ma vie »

A contrario de Rafael Nadal, le Nole avait dissimulé sa peine à travers un sourire. Néanmoins, Novak Djokovic se remémore déjà cette soirée d'adieu inoubliable. « C'est un privilège d'être ici et de l'avoir vécu avec les joueurs des deux équipes, d'Europe et du reste du monde : c'est l'un des plus grands moments de ma vie » a confié le Serbe.

Des scènes émouvantes