Zidane rend un incroyable hommage à Federer après sa retraite

Publié le 24 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

L'heure de la retraite a malheureusement sonné pour Roger Federer après sa défaite en double où il était associé à Rafael Nadal. Depuis, le monde du sport s'agenouille devant la légende du tennis. Les hommages se multiplient et Zinédine Zidane a également suivi le pas en saluant l'immense carrière du Suisse.

Roger Federer disputait le dernier match sur le circuit ATP la nuit dernière. Associé à son plus grand rival Rafael Nadal, les deux hommes se sont inclinés face à la paire américaine Frances Tiafoe-Jack Sock en Laver Cup. Tout cela n'est qu'anecdotique car l'essentiel était ailleurs. Le Suisse a soigné sa sortie et a donné les derniers coups de raquettes de son immense carrière à laquelle Zinédine Zidane a rendu hommage.

The one, the only @rogerfederer. #LaverCup pic.twitter.com/DIudykDUNn — Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022

« Merci Roger, tu as fait rêver le monde entier ! »

Dans un post publié sur son compte Instagram , Zinédine Zidane a rendu hommage à Roger Federer. Visiblement très admiratif du Suisse, Zizou ne mâche pas ses mots : « Tu bascules aujourd'hui dans un autre monde. Je te souhaite une deuxième partie de vie aussi riche que la première. Merci Roger, tu as fait rêver le monde entier! Et tu es resté profondément le même. Merci Roger, la Grande Classeeeee. »

Nadal s'incline devant Federer