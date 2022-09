Tennis

Tennis : Nadal annonce la couleur pour son double avec Federer

Publié le 23 septembre 2022 à 02h35 par La rédaction

Roger Federer n’avait pas caché son envie de vouloir jouer son dernier match de sa carrière aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup. C’est chose faite puisque Björn Borg a annoncé que les deux joueurs joueront ensemble ce vendredi lors du double. Quelques minutes après l’officialisation, l’Espagnol s’est exprimé sur sa joie de disputer le match avec le Suisse.

L’histoire entre Roger Federer et Rafael Nadal restera à jamais gravée dans l’histoire du tennis mondial. Après tant d’années d’affrontements pour des titres majeurs, les deux joueurs joueront ensemble lors de la Laver Cup pour la dernière du Suisse. Présent en conférence de presse juste après l’officialisation de ce double historique, Rafael Nadal a exprimé sa joie de partager ce moment avec Federer.

Tennis : Djokovic, Nadal... Federer raconte cette incroyable création https://t.co/IKbIoc9G3T pic.twitter.com/zy8g2OTnuI — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

« Je suis très reconnaissant de pouvoir jouer avec lui »

Roger Federer s’apprête donc à mettre fin à sa carrière de tennisman et ce sera Rafael Nadal qui aura l’honneur de pouvoir jouer le dernier match de la carrière du Suisse. Le Majorquin, rapporté par L'Equipe , n’a pas pu cacher sa joie de disputer cette rencontre et n’a pas pu s’empêcher de rendre hommage à Federer. « Faire partie de ce moment historique sera quelque chose d'incroyable, d'inoubliable et d’unique. C'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur, le plus important dans ma carrière, et je suis très reconnaissant de pouvoir jouer avec lui. »

« Ce sera un type de pression différent »