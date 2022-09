Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... L'énorme révélation de Federer

Publié le 22 septembre 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Roger Federer va tirer un trait sur un pan de sa vie. Le joueur suisse devrait disputer un double lors de la Laver Cup, possiblement avec Rafael Nadal, avant de mettre un terme à son énorme carrière. Dans un long entretien accordé à L'Equipe, l'ancien numéro un mondial est revenu sur cette décision, notamment sur l'impact de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.

Absent des terrain depuis Wimbledon 2021, Roger Federer va retrouver le chemin de la compétition, pour la dernière fois de sa carrière. A l'âge de 41 ans, le Suisse prendra sa retraite après la Laver Cup, compétition qui avait vu le jour grâce à lui. En conférence de presse, l'ancien numéro un mondial a expliqué qu'il devrait disputer qu'un double, possiblement avec Rafael Nadal. Autrement dit, son match face à Hubert Hurkacz l'année dernière sera le dernier simple de sa carrière.

« Honnêtement, je n'avais plus envie »

Devant les médias, Roger Federer est aussi; évidemment, revenu sur sa décision de partir à la retraite. « La décision de prendre ma retraite ? J'ai senti au début de l'été que mes progrès n'étaient pas satisfaisants, que mon genou ne me laissait pas tranquille. A Wimbledon, j'y croyais encore, je pensais que ça pouvait encore passer. Puis j'ai reçu un scanner qui n'était pas top, et il n'y avait plus de progrès. En quelques jours, je me suis dit que c'était fini. Honnêtement, je n'avais plus envie » a-t-il déclaré ce mercredi.

Si j'aurais arrêté ma carrière plus tôt sans Djokovic et Nadal ? Non »

Roger Federer a fait le tour des médias et a également évoqué sa carrière dans les colonnes de L'Equipe. Il a notamment été interrogé sur l'impact de Rafael Nadal et de Novak Djokovic, ses deux rivaux, sur sa décision. « Si j'aurais arrêté ma carrière plus tôt sans Djokovic et Nadal ? Non je ne pense pas. J'aurais trouvé d'autres sources de motivation pour continuer » a admis le Suisse, qui ne compte pas couper avec le tennis, malgré son départ à la retraite.

« Vous me reverrez »