Tennis

Tennis : Federer en rajoute une couche sur sa retraite

Publié le 21 septembre 2022 à 08h35 par Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Roger Federer lâchait une bombe en annonçant qu’il allait prendre sa retraite après avoir jouer la Laver Cup. Alors que l’échéance approche pour le Suisse, ce dernier est revenu sur les raisons de sa retraite. Et comme Federer l’a bien expliqué, il a notamment dû se faire une raison compte tenu de ses pépins physiques.

Une énorme page du tennis s’apprête à être tournée. Véritable légende vivante de son sport, Roger Federer va raccrocher les raquettes d’ici quelques jours. En effet, absent depuis Wimbledon 2021, le Suisse va disputer la Laver Cup avec la Team Europe. Et c’est après cette compétition que Federer va prendre sa retraite. Une annonce qui a eu l’effet d’une bombe et forcément, tous les regards seront braqués sur la dernière de Roger Federer dans les jours à venir.

« Honnêtement, je n'avais plus envie »

En attendant, Roger Federer s’est de nouveau expliqué sur les raisons de sa retraite. Pourquoi une telle décision ? Pour RTS , le Suisse a justifié qu’il avait été poussé à dire stop en raison de ses problèmes au genou : « La décision de prendre ma retraite ? J'ai senti au début de l'été que mes progrès n'étaient pas satisfaisants, que mon genou ne me laissait pas tranquille. A Wimbledon, j'y croyais encore, je pensais que ça pouvait encore passer. Puis j'ai reçu un scanner qui n'était pas top, et il n'y avait plus de progrès. En quelques jours, je me suis dit que c'était fini. Honnêtement, je n'avais plus envie ».

« Ce jour n'était pas simple »