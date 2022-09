Tennis

Une retraite comme Federer ? Nadal lâche une grande annonce

Publié le 20 septembre 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Malgré ses victoires à l’Open d’Australie et Roland-Garros, Rafael Nadal n’a pas traversé que des moments simples avec notamment plusieurs pépins physiques. Au point d’envisager une fin de carrière anticipée ? Cela a été évoqué par certains, notamment après sa victoire à Porte d’Auteuil. Cependant, Nadal l’a encore répété, une retraite n’est pas d’actualité.

A 36 ans, Rafael Nadal fait encore et toujours parmi des meilleurs joueurs du monde. Il l’a d’ailleurs montré cette saison en remportant l’Open d’Australie et Roland-Garros. Pour autant, le poids des années pèsent de plus en plus et le physique de l’Espagnol lui fait souvent défaut. De quoi faire craindre le pire à certains ? Après Roland-Garros, certains ont notamment évoqué une possible retraite de Rafael Nadal. Mais le natif de Majorque est toujours en activité et il a été clair, il n’a pas prévu de s’arrêter de sitôt.

« Cette année a été compliquée »

Présent ce mardi à l’Université Alcala, Rafael Nadal a été honoré par le roi Felipe VI, recevant alors le prix Camino Real. A cette occasion, l’Espagnol est revenu sur sa saison marquée par des hauts et des bas. Et c’est à cette occasion que Nadal a lâché une annonce concernant la suite de sa carrière. « Il est vrai que cette année a été compliquée, non seulement à cause des blessures, qui m’ont suivi tout au long de ma carrière, mais aussi à cause des nouvelles personnelles et familiales qui sont dans ce cas de très bonnes nouvelles. C’est pour cette raison que, dans une année pleine de joies, et aussi, pourquoi ne pas le dire, de moments difficiles, recevoir une reconnaissance comme celle d’aujourd’hui est une joie encore plus grande », a d’abord expliqué Nadal.

« Mon intention est de continuer à porter le nom de l’Espagne »