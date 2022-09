Tennis

US Open : Devant la suprématie d'Alacaraz, il s’incline

Publié le 20 septembre 2022 à 04h35 par Jules Kutos-Bertin

Numéro 1 mondial avant l’US Open, Daniil Medvedev a dû laisser sa place à Carlos Alcaraz qui devient le plus jeune de l’histoire. Vainqueur de la quinzaine américaine, l’Espagnol de 19 ans a été étincelant durant tout le tournoi. Malgré la perte de la première place mondiale, Medvedev ne semble pas abattu.

19 ans ou pas, Carlos Alcaraz est déjà l’un des meilleurs joueurs au monde. Outsider du tournoi, le jeune espagnol est allé gagner l’US Open, le premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Cerise sur le gâteau, Carlos Alcaraz a, dans le même temps, empoché la place de numéro un mondial, il est même le plus jeune de l’histoire. Après un tournoi historique, Alcaraz est allé s’imposer face à Casper Ruud, finaliste du dernier Roland-Garros où il est tombé face à Rafael Nadal.

Medvedev a laissé sa place à Alcaraz

Leader avant le début de cet US Open, Daniil Medvedev a dû laisser sa place de numéro 1 mondial. Rien d’étonnant pour le Russe qui était dans une période de moins bien, en témoigne sa défaite en huitième de finale contre Nick Kyrgios. Pour autant, Medvedev ne semble pas abattu par la perte de ce titre honorifique.

La sonrisa de la humildad, de un campeón, de un número uno #AlcarazEH @carlosalcaraz @El_Hormiguero pic.twitter.com/98Nmj6btzg — Oli 🫥 (@olivelvet2) September 19, 2022

« Je n’ai aucun sentiment à ce sujet, aucune raison de pleurer »