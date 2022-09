Tennis

US Open : Federer, Nadal et Djokovic reçoivent un avertissement

Publié le 13 septembre 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz vient de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. L’Espagnol s’est imposé à l’US Open, gagnant en finale contre Casper Ruud. En prime, Alcaraz est désormais le nouveau numéro 1 mondial. Au sommet du tennis mondial, il ne compte toutefois pas s’arrêter là et il a notamment tenu à prévenir les légendes de ce sport.

Cela fait maintenant plusieurs mois que tous les regards sont braqués vers Carlos Alcaraz. L’Espagnol est annoncé comme la nouvelle pépite du tennis et celui qui pourrait bien dominer le circuit dans les années à venir. Toutefois, jusqu’à présent, le joueur de 19 ans avait du mal à confirmer ces espoirs lors des tournois du Grand Chelem. Ce n’est désormais plus le cas puisqu’Alcaraz vient de remporter l’US Open, s’offrant au passage la place de numéro 1 mondial.

US Open : Alcaraz se lâche après son exploit https://t.co/6LGZXSDN5x pic.twitter.com/bSnCFHIVWl — le10sport (@le10sport) September 13, 2022

« Je veux rester n°1 mondial pour de longues semaines, des années j’espère »

Après sa victoire à l’US Open, Carlos Alcaraz voit désormais un nouveau monde s’offrir à lui, d’autant qu’il est maintenant le numéro 1 mondial. Un trône que celui qu’on compare à Rafael Nadal n’entend pas lâcher comme ça. En effet, pour L’Equipe , Alcaraz a notamment expliqué : « Je ne veux pas me fixer de limites. Je veux rester n°1 mondial pour de longues semaines, des années j'espère. Je veux jouer pour gagner les tournois. J'espère juste que l'US Open est le premier et que beaucoup vont suivre ».

« Battre l'un des trois en Grand Chelem »

Mais pour rester au sommet, il faudra battre les meilleurs. Si Carlos Alcaraz est actuellement le numéro 1, les légendes encore en activité sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien accordé à Sport , Alcaraz n’a pas manqué d’adresser un message au Big Three pour les prochains tournois du Grand Chelem : « Mon plus grand rêve à présent ? Jouer contre Roger Federer. Mais je crois que, maintenant, j'ai peu de chances de jouer contre lui même si cela serait quelque chose qui me plairait. Un autre rêve serait de battre l'un des trois en Grand Chelem. J'ai toujours dit que pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs ».

