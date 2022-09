Tennis

Nadal, McEnroe... Après son exploit, Alcaraz a dépassé ces légendes

Publié le 13 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Sacré à l’US Open face à Casper Ruud, Carlos Alcaraz a remporté le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. L’Espagnol est également devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du tennis. Il dépasse ainsi certaines légendes du tennis, comme Rafael Nadal, John McEnroe ou bien Björn Borg.

Le digne successeur de Rafael Nadal. À 19 ans, 4 mois et 6 jours, Carlos Alcaraz est devenu dimanche le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du tennis. Après avoir battu Casper Ruud en finale de l’US Open (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), il a également remporté le premier Grand Chelem de sa carrière. C’est le cinquième tournoi dont il est sorti vainqueur cette saison, avec notamment deux Masters 1000, à Madrid et Miami. En devenant numéro 1 mondial à son jeune âge, Carlos Alcaraz a dépassé plusieurs légendes de ce sport, à commencer par son compatriote espagnol.

US Open : Alcaraz sacré, son clan lâche une révélation ahurissante https://t.co/AkZuxdJ0vc pic.twitter.com/2Y7WzvqoX0 — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

En août 2008, Rafael Nadal

En août 2008, alors âgé de 22 ans, 2 mois et 15 jours, Rafael Nadal devient le plus jeune joueur à atteindre la première place du classement ATP. Une marque atteinte après avoir remporté la médaille d’or olympique lors des Jeux olympiques à Pékin, mais pas que. Cette année-là, l’Espagnol avait infligé une véritable humiliation à Roger Federer en finale de Roland Garros (6-1, 6-3, 6-0). Rafael Nadal avait ensuite battu le Suisse sur le gazon de Wimbledon, au terme d’un finale qui a marqué les esprits (6-3, 6-3, 6-7, 6-7, 9-7). Il aurait d’ailleurs pu redevenir numéro 1 à l’US Open cette année, avant le sacre de Carlos Alcaraz. Il a tout de même réussi à atteindre cette position sur trois décennies différentes.

Juillet 1977, Björn Borg l’espace d’une semaine

Parmi les légendes que Carlos Alcaraz a surpassées, il y a également Björn Borg. En 1977, il devient à son tour le plus jeune numéro 1 du tennis, à 21 ans, 2 mois et 17 jours. Le Suédois s’impose face à Jimmy Connors (3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4) et remporte pour la deuxième fois de sa carrière Wimbledon. Il ne restera qu’une petite semaine à cette place, alors qu’il avait remporté 12 tournois cette année. Il lui faudra deux ans avant de retourner à la première place du classement ATP, en 1979. Carlos Alcaraz espère sûrement y rester plus longtemps : « je ne veux pas me fixer de limites. Je veux rester n°1 mondial pour de longues semaines, des années j'espère (sourire). Je veux jouer pour gagner les tournois. J'espère juste que l'US Open est le premier et que beaucoup vont suivre », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’ Équipe .

Un record vieux de 21 ans

Jimmy Connors, encore lui. En 1980, ce dernier s’incline à Memphis contre son compatriote John McEnroe (2-6, 6-0, 6-1). L’Américain devient alors numéro 1 mondial, à l’âge de 21 ans et 16 jours. Cette saison, il remporte 19 tournois, dont son premier Grand Chelem à l’US Open, tout comme Carlos Alcaraz. Ils sont plusieurs à avoir atteint cette marque au cours de l’histoire du tennis, mais plus personne de l’avait fait depuis Lleyton Hewitt en 2001. Ce dernier avait réussi à conserver la place de numéro 1 mondial jusqu’au Roland Garros de 2003.