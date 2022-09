Tennis

Tennis : Sacré à l’US Open, Alcaraz entre dans l’histoire

Publié le 12 septembre 2022 à 09h35 par Thomas Bourseau

19 ans et déjà un titre du Grand Chelem. Carlos Alcaraz a en effet pris le meilleur sur Casper Ruud dans la nuit de dimanche à lundi (6-4, 2-6, 7-6, 6-3). Ce qui lui a permis de remporter cette édition 2022 de l’US Open, mais aussi de disposer du statut de numéro un Mondial au classement ATP. Une première pour un joueur aussi jeune. De quoi permettre à l’Espagnol de laisser éclater sa joie.

Il l’a fait. À 19 ans, comme son aîné et compatriote espagnol Rafael Nadal avait réalisé cet exploit à ses débuts mais à Roland-Garros, Carlos Alcaraz a remporté son premier titre du Grand Chelem dans la nuit de dimanche à lundi à Flushing Meadows. En effet, au cours de l’annuel Grand Chelem de New York, à savoir l’US Open, Alcaraz a confirmé tous les espoirs placés en lui depuis ses débuts dans le circuit ATP en prenant le meilleur sur Casper Ruud en finale (6-4, 2-6, 7-6, 6-3), mais non sans mal.

Un Grand Chelem et une place de numéro un à l’ATP, Alcaraz dresse ses angles de progression

Lors de l’édition de 2021, Carlos Alcaraz avait permis au public new-yorkais de témoigner de grandes promesses le concernant au vu de ses performances bien que le tennisman espagnol ait pris la porte en 1/4 de finale en raison d’une défaite face à Félix Auger-Aliassime. Cette fois-ci, Alcaraz est allé au bout du tournoi et surtout au bout de soi. En effet, depuis le stade des 1/8èmes de finale, l’Espagnol a passé plus de 13 heures sur les courts de l’US Open et a même dû aller sauver une balle de match lors des 1/4 face à Jannik Sinner. De par sa force mentale, sa détermination et son jeu, Carlos Alcaraz est toujours parvenu à prendre le dessus sur son opposition et cela a porté ses fruits puisqu’il a pu soulever le trophée de l’US Open dans la nuit de dimanche à lundi bien que ce dernier affirme avoir encore pas mal de boulot dans des propos rapportés pa r RMC Sport . « J'ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique, de tout. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de n°1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort, je dois progresser. J'ai joué un grand tennis, mais j'ai aussi affiché un grand niveau mental, de coeur, et des ... énormes ».

I'm lost for words at right now! 🏆 I just want to keep dreaming! 📸 Getty Images pic.twitter.com/IyQXjvgamY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 12, 2022

Mais «profite du moment» et de la joie de remporter l’US Open

En effet, en plus d’avoir remporté le premier titre de Grand Chelem de son histoire, faisant part d’une belle précocité comme son compatriote Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a d’ores et déjà laissé sa trace dans les livres d’histoire du tennis professionnel. Il est le plus jeune numéro un à l'ATP de tous les temps. De quoi le laisser sans voix au moment d’exprimer sa joie. « Je ne sais pas quoi dire en ce moment ! Je veux juste continuer à rêver ! ». a écrit Carlos Alcaraz sur son compte Twitter après avoir fait passer le message suivant à la presse. « Pour le moment, je profite du moment. Je savoure le fait de tenir cette coupe dans les mains. Mais, bien sûr, j'en veux d'autres ! Je veux rester au top de nombreuses semaines, j'espère de nombreuses années. Je vais travailler dur après ces deux semaines extraordinaires et je vais me battre pour remporter encore d'autres trophées comme celui-ci ».

Repartant de New York avec un titre et la place du plus jeune numéro un de l’histoire, Alcaraz passe aux remerciements