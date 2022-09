Tennis

Après son exploit, Alcaraz reçoit un message... du Real Madrid

Publié le 12 septembre 2022 à 19h35 par Dan Marciano

A 19 ans, Carlos Alcaraz a marqué l'histoire du tennis. En remportant l'US Open ce dimanche face à Casper Ruud, le joueur espagnol a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière et devient, par la même occasion, le plus jeune numéro un mondial de l'histoire. Après son exploit, il a reçu les félicitations de Rafael Nadal, mais aussi du Real Madrid.

On s'en doutait. Depuis plusieurs mois, et son apparition sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz impressionnait. Sa puissance, son physique, son jeu offensif. Le joueur espagnol possède les ingrédients nécessaires pour marquer l'histoire de son sport et prendre la succession de Rafael Nadal en Espagne. Cette saison, il est monté en puissance, remportant des ATP 250, des Masters 1000 puis un Grand Chelem depuis ce dimanche. Impressionnant tout au long de la quinzaine, Alcaraz n'a pas cédé sous la pression, battant Casper Ruud en quatre sets (6/4 2/6 7/6 6/3). Grâce à cette victoire à l'US Open, l'Espagnol devient le plus jeune numéro un mondial de l'histoire, à 19 ans.

Carlos Alcaraz marque l'histoire

Lors de la remise des trophées, Carlos Alcaraz n'avait pu retenir ses larmes.« C’est quelque chose dont je rêvais depuis enfant. J’ai travaillé très, très dur pour y arriver, c’est difficile de trouver les mots, je ressens beaucoup d’émotions. J’ai pensé à ma maman et à mon grand-père. A beaucoup d’autres membres de ma famille qui n’ont pas pu venir » a-t-il déclaré. Le joueur espagnol espère que cet US Open est le premier d'une très longue série. « Pour le moment, je profite du moment. Je savoure le fait de tenir cette coupe dans les mains. Mais, bien sûr, j'en veux d'autres ! Je veux rester au top de nombreuses semaines, j'espère de nombreuses années. Je vais travailler dur après ces deux semaines extraordinaires et je vais me battre pour remporter encore d'autres trophées comme celui-ci » a confié, par la suite, Alcaraz en conférence de presse.

Nadal rend hommage à son successeur

Son exploit a été salué par de nombreux joueurs, à commencer par Rafael Nadal. « F élicitations Carlos Alcaraz pour ton premier Grand Chelem et pour le numéro 1 qui est l'aboutissement de ta première grande saison qui, j'en suis sûr, en appellera beaucoup d'autres ! » a confié El Matador s ur son compte Twitter. Ce dimanche, Alcaraz n'a d'ailleurs pas caché son envie de marcher sur les pas de son ainé : « En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l'a fait le Big 3. Et pour cela, je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer et continuer de travailler ».

Le Real Madrid félicite Alcaraz

Fan du Real Madrid, Alcaraz a dû apprécier le message délivré par la Casa Blanca sur son compte Twitter .

Enhorabuena por tu histórica victoria en el @usopen, @carlosalcaraz. Es un orgullo que un gran madridista como tú gane su primer Grand Slam y sea el tenista más joven de toda la historia en alcanzar el n.º 1 en el ranking @atptour. ¡Felicidades!#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 11, 2022