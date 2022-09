Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... La fin du Big 3 est réclamée

Publié le 12 septembre 2022 à 07h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dominent le circuit ATP depuis plus d'une décennie, la fin de leur hégémonie se rapproche à grands pas. Ce déclin s'est illustré lors de l'US Open où la nouvelle génération incarnée par Carlos Alcaraz et Casper Ruud semble de plus en plus prendre le pouvoir.

Et si c'était la fin du Big 3 ? Blessé, Roger Federer est éloigné des terrains depuis plus d'un an tandis que Rafael Nadal s'est fait éliminé en huitièmes de finale de l'US Open et que Novak Djokovic n'a pas pu entrer sur le territoire américain, la faute à un schéma vaccinal incomplet. La nouvelle génération en profite puisque le vainqueur de la finale du dernier Grand Chelem de la saison s'emparera de la première place du classement ATP. Pour Mats Wilander, c'est un mal pour un bien car la domination du Big 3 a assez duré selon lui.

US Open : Avant la finale, Alcaraz lâche une punchline https://t.co/FWTJfavFas pic.twitter.com/bYLofIVsBa — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« Je pense que l’hégémonie des trois grands a assez duré »

Mats Wilander est ravi que la nouvelle génération prenne le pouvoir. « Définitivement, nous sommes déjà dans un changement de génération. Bien sûr, cela a été dû à d’autres facteurs externes. Roger Federer est toujours blessé, Rafael Nadal n’a pas eu le temps nécessaire pour être à 100% pour le tournoi et Novak Djokovic n’a pas pu jouer car il n’a pas été vacciné. Malgré cela, nous nous sommes rendu compte que le circuit masculin a une énorme profondeur. Il y a de nouveaux visages qui se battent pour de grandes choses et c’est quelque chose de très nécessaire dans ce sport. Je pense que l’hégémonie des trois grands a assez duré » a déclaré le Suédois dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« Djokovic, Federer et moi avons quasiment le même niveau »

Pour Rafael Nadal, c'est impossible de différencier qui est le meilleur des trois. « C’est un épisode de plus de cette rivalité. Novak, Roger et moi, on a ensemble une histoire vraiment incroyable parce qu’on s’est retrouvé en face à face, lors des matches les plus importants, et depuis tellement longtemps. C’est ce qui rend l’histoire particulière et qui me remplit d’émotion. Comme je l’ai déjà dit, en ce qui me concerne, on parle toujours de qui a gagné le plus grand nombre de Grands Chelems, de qui a les meilleurs résultats. Pour moi, peu importe, ce qui compte, c’est nos rêves que nous poursuivons. Je crois que nous avons accompli nos rêves, nous écrivons l’histoire de ce sport parce que nous avons fait des choses qui n’étaient pas arrivées avant nous. Peu importe le reste pour moi. Djokovic, Federer et moi avons quasiment le même niveau, il n’y a pas de différence, alors peu importe qui aura le plus de titres du Grand Chelem ou qui aura le plus écrit l’histoire » avait-il déclaré.

« Roger est le joueur qui génère le plus d’enthousiasme chez les fans »