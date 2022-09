Tennis

Tennis : Terrible nouvelle pour le retour de Federer

Publié le 7 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

Blessé au genou depuis maintenant plusieurs mois, Roger Federer prépare lentement mais sûrement son retour à la compétition, avec en ligne de mire une participation à la Laver Cup fin septembre. Cependant, cette échéance pourrait bien se compliquer, alors qu’une terrible nouvelle est arrivée pour son grand retour…

Roger Federer sera-t-il de retour pour la Laver Cup ? Cette question risque de rester sans réponse pendant encore quelques temps. Blessé depuis Wimbledon 2021 au genou, Roger Federer prépare depuis maintenant plusieurs semaines son retour à la compétition. Cette Laver Cup, qui se déroulera à partir du 23 septembre prochain, était d’ailleurs l’échéance choisie par le Suisse pour faire son grand retour sur les courts de tennis. Une compétition qu’il devrait d’ailleurs disputer aux côtés de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Cependant, une terrible nouvelle est arrivée concernant l’état de Roger Federer…

Grosse inquiétude autour de Roger Federer ?

Ainsi, comme rapporté par le Tages Anzeiger , l’état de Roger Federer provoquerait de grosses inquiétudes. En effet, les derniers entraînements du Suisse, qui se déroulaient en compagnie de l’ancien joueur Ivo Heuberger ne se seraient « pas passés comme prévu ». L’homme aux 20 titres de Grand Chelem n’aurait pas encore l’intensité attendue à un tel stade de sa préparation. La faute à son genou droit, encore une fois…

« Je pourrais en faire beaucoup plus »

Tout récemment, Roger Federer évoquait son retour, en calmant le jeu concernant les attentes placées en lui. « Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu », confiait Federer.

« J’ai hâte de revoir Roger sur le court »