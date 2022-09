Tennis

Les plus grandes victoires françaises en Grand Chelem

Publié le 7 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Alors que Caroline Garcia s'est brillamment qualifiée pour les demi-finales de l'US Open, le tennis féminin français renaît peu à peu de ses cendres. L'occasion de se remémorer aux bons souvenirs les plus grands exploits de nos Françaises en Grand Chelem dans l'ère Open. De Mary Pierce à Marion Bartoli, en passant par Amélie Mauresmo, retour sur les moments forts du tennis féminin français.

Après une grosse période noire, le tennis féminin français revient sur le devant de la scène. Porte drapeau de cette renaissance, Caroline Garcia a écarté Coco Gauff en quart de finale de l'US Open pour rejoindre le dernier carré d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Forte de son titre à Cincinnati le mois dernier, elle apparait en mesure de rejoindre la lignée des plus grandes championnes françaises ayant déjà remporté un Grand Chelem. Des sacres de Mary Pierce à l'Open d'Australie en 1995 et à Roland-Garros en 2000, de ceux d'Amélie Mauresmo à l'Open d'Australie et à Wimbledon en 2006 pour finir avec le titre de Marion Bartoli à Wimbledon en 2013, la rédaction du 10Sport vous propose un petit retour en arrière en retraçant les plus grands exploits des tenniswomen françaises dans l'ère Open.

Mary Pierce, Open d'Australie, 1995

Le 16 janvier 1995, lendemain de ses 20 ans, la Française Mary Pierce affronte l'Espagnole Arantxa Sánchez en finale de l'Open d'Australie. Elle est alors en pleine ascension et au sommet de sa forme durant ce tournoi où elle ne cède aucune manche. Coup du sort, la numéro un mondial Steffi Graf est absente de la compétition, une aubaine pour la jeune française. Ce jour là, ce sera la consécration. Face à Sánchez, elle confirme. 6-3, 6-2 et remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Cerise sur le gâteau d'anniversaire.

this point was illegal by Mary Pierce at Roland Garros 2000. pic.twitter.com/nPrnAgkImu — GP (@gp__bb) May 26, 2022

Mary Pierce, Roland-Garros, 2000

C'est le sommet de sa carrière, l'apothéose, Mary Pierce atteint la finale de Roland-Garros, six ans après sa défaite au même stade de la compétition Porte d'Auteuil. Malgré une confiance en berne, en raison de résultats décevants sur la terre battue européenne et une épaule douloureuse, Mary Pierce débarque à Paris, affûtée, avec un peu plus de patience et une nouvelle intelligence tactique. Le samedi 10 juin 2000, elle pénètre sur le court Philippe-Chatrier sous les encouragements du public parisien. Face à Conchita Martinez, Pierce remporte la première manche. Bien plus concentrée, l'Espagnole revient dans la rencontre lors d'un deuxième disputé qu'elle n'arrive pas à conclure. Un retour de Martinez dans la bande du filet plus tard, Mary Pierce triomphait sur la terre battue parisienne en deux manches, 6-2, 7-5. Consécration.

Amélie Mauresmo, Open d'Australie, 2006

Il aura fallu attendre 11 ans pour voir une autre française triompher à Melbourne. Après avoir échoué en finale 7 ans plus tôt, Amélie Mauresmo est de retour au même stade de la compétition. Le 16 janvier 2006, face à la Belge Justine Henin, la Parisienne décroche le titre dans un match à sens unique au goût d'inachevé après l'abandon de son adversaire (6-1, 1-0, ab.). « C'est décevant pour tout le monde que le tournoi se termine comme ça. J'espère que Justine va récupérer rapidement » déplorait Mauresmo à l'issue de la rencontre. Regrettable.

Amélie Mauresmo, Wimbledon, 2006

L'heure de la revanche a sonné. Au terme d'un tournoi maîtrisé, Amélie Mauresmo atteint la finale de Wimbledon quelques mois après son sacre à l'Open d'Australie. La Française y retrouve sa victime de Melbourne, la Belge Justine Hénin. Le début de match de cette dernière est parfait et elle remporte la première manche 6-2. Cependant, au deuxième set, la tendance change et Mauresmo revient dans la partie en empochant la seconde manche 6-3. Place au troisième set décisif. Après avoir fait le break d'entrée, Mauresmo enchaîne les jeux sans avoir à défendre une seule balle de break et finira par s'imposer sur le score final de 2-6, 6-3, 6-4. Savoureux.

Remember Marion Bartoli winning Wimbledon? pic.twitter.com/qah2xTB3DL — Tennis World (Mike) (@secondserves) June 24, 2021

Marion Bartoli, Wimbledon, 2013

Marion Bartoli a rendez-vous avec la postérité. Six ans après sa défaite en finale sur le gazon londonien face à Vénus Williams, la Française a une seconde chance de soulever un Grand Chelem. Cette fois-ci, c'est la bonne pour Marion. Face à l'Allemande Sabine Lisicki, elle ponctue son tournoi comme elle l'a commencé, sans perdre un set. Dans une finale à sens unique, Bartoli l'emporte 6-1, 6-4 et devient la troisième française victorieuse d'un titre en Grand Chelem dans l'ère Open. Magistrale.