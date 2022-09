Tennis - US Open

US Open : Après son exploit, le tombeur de Nadal sort du silence

Tombeur de Rafael Nadal ce lundi en huitièmes de finale de l’US Open (6-4, 4-6, 6-4, 6-3), Frances Tiafoe a réalisé un véritable exploit. L’Américain s’est d’ailleurs fait remarquer avec ce succès retentissant. Désormais, il va devoir faire face à Andrey Rublev s’il veut prétendre à une place en demi-finale. Mais avant cela, il a donné les clés de sa réussite sur cette édition de l’US Open.

Ce lundi, Frances Tiafoe a été l’auteur d’un véritable exploit à l’US Open. Confronté à Rafael Nadal en huitièmes de finale, l’Américain n’était clairement pas annoncé comme le favori. Il faut dire que l’Espagnol sortait d’une victoire facile face à Richard Gasquet le tour précédent. Mais il ne s’est pas laissé faire pour autant. « Je pense que je peux le battre » confiait d’ailleurs Frances Tiafoe en conférence de presse avant la rencontre. Au cours de la partie, le joueur de 24 ans a tout donné. Il s’est montré tenace et n’a rien voulu lâché. Sa confiance a fini par payer puisqu’au bout de plus de 3h30 de jeu, Frances Tiafoe s’est imposé face à Rafael Nadal en quatre sets (6-4, 4-6, 6-4, 6-3), un succès retentissant. Désormais en quarts de finale face à Andrey Rublev, le numéro 26 au classement ATP a livré les secrets de sa réussite.

Tiafoe donne les clés de son succès

« Je commence à savoir comment venir aux Grands Chelems et être prêt. Je pense qu’arriver à la deuxième semaine, sans perdre un set, ça aide. Des choses comme ça. Se reposer. Je n’ai pas été au restaurant une seule fois. Je fais des Uber Eats et d’autres trucs, je me détends » a expliqué Frances Tiafoe dans des propos rapportés par We Love Tennis . Malgré l’ampleur de la rencontre qui l’attendait et la qualité de l’adversaire, l’Américain n’a pas cédé à la pression. Et cela lui a réussi puisqu’il a remporté une victoire très importante face à Rafael Nadal.

Un nouveau cap à franchir ?

En Grand Chelem, il n’a jamais été au-delà des quarts de finale (atteints à Roland-Garros en 2019, éliminé par Rafael Nadal). Sur ses terres, Frances Tiafoe a déjà réalisé la meilleure performance de sa carrière. Et il pourrait franchir un cap supplémentaire ce mercredi en battant Andrey Rublev, 11e mondial, pour une place en demi-finale. Son exploit contre Rafael Nadal a beaucoup fait parler de lui. Et il a même fait réagir certaines stars de la NBA.

