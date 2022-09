Tennis - US Open

US Open : LeBron, Embiid... Le tombeur de Nadal fait réagir la NBA

Publié le 6 septembre 2022 à 09h35 par Pierrick Levallet

Pour son huitième de finale de l’US Open, Frances Tiafoe a réalisé un véritable exploit. L’Américain, annoncé perdant face à Rafael Nadal, a renversé la tendance à son avantage et s’est finalement imposé (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). Le succès retentissant du joueur de 24 ans n’a pas manqué de susciter quelques réactions, notamment en NBA.

Ce lundi, Frances Tiafoe a réalisé un véritable exploit en huitième de finale de l’US Open. Face à Rafael Nadal, l’Américain n’était clairement pas le favori. Son adversaire était largement annoncé comme le vainqueur, lui qui était venu assez facilement à bout de Richard Gasquet le tour précédent. Frances Tiafoe devait alors sortir le grand jeu face au numéro 3 mondial s’il voulait accéder aux quarts de finale de l’US Open. Et le 26e au classement ATP s’est parfaitement montré à la hauteur du rendez-vous. Vainqueur du premier set, Frances Tiafoe ne s’est pas laissé démonté lorsqu’il a vu Rafael Nadal égaliser. Le joueur de 24 ans a tout donné pour vaincre la légende de 36 ans, et il l’a fait. Frances Tiafoe s’est imposé au bout de plus de 3h30 de jeu (6-4, 4-6, 6-4, 6-3). Son grand exploit a suscité d’immenses réactions, notamment en NBA.

Embiid s’enflamme totalement pour Frances Tiafoe

En effet, Joel Embiid n’a visiblement pas perdu une miette du duel entre Frances Tiafoe et Rafael Nadal. Après l’ultime point inscrit par l’Américain, le pivot des Philadelphia 76ers s’est totalement enflammé en exclamant le nom du joueur de 24 ans sur son compte Twitter . Visiblement, la star camerouno-française a apprécié le succès retentissant de Frances Tiafoe. Mais il n’est pas le seul à avoir suivi cette rencontre de près.

FRANCES TIAFOE!!!!! — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) September 5, 2022

LeBron James lui livre un message fort

Comme Joel Embiid, LeBron James lui aussi était particulièrement attentif à ce huitième de finale de l’US Open. Après la victoire de Frances Tiafoe, le joueur des Los Angeles Lakers lui a lancé un message fort. « Félicitations jeune roi !!! Tu l’as mérité ! » peut-on lire sur le compte Twitter du King . De quoi booster le numéro 26 au classement ATP, qui affrontera Andrey Rublev en quarts de finale ce mercredi. Frances Tiafoe a certainement fait le plein de confiance après son immense exploit contre Rafael Nadal. D’ailleurs, il ne s’annonçait pas vaincu avant son match face à l’Espagnol, bien au contraire.

CONGRATS Young King!!! You earned it! @FTiafoe 🙏🏾✊🏾🤎👑 https://t.co/QQ0Jn7Lotp — LeBron James (@KingJames) September 5, 2022

Frances Tiafoe était confiant avant la rencontre