US Open : Le clan Nadal livre un gros secret

Publié le 5 septembre 2022 à 21h35 par La rédaction

Revenu de blessure à l’occasion du tournoi de Cincinnati, Rafael Nadal a rapidement été éliminé de la compétition. L’Espagnol a donc pu préparer son US Open, pour lequel il a réussi à se qualifier pour les 8e de finale. Interrogé sur le niveau de l'Espagnol, Carlos Moya, son entraîneur, s'est livré sur les méthodes du joueur pour retrouver la forme.

Rafael Nadal est scruté de très près pour son retour à la compétition. En effet, l’Espagnol avait été éloigné des courts suite à une déchirure abdominale. De quoi inquiéter sur son état avant l’US Open, qu’il a finalement pu disputer après son retour à la compétition pour le tournoi de Cincinnati. Cependant, Rafael Nadal a dû changer son jeu…

« Vous allez à la guerre avec les armes que vous avez »

Ainsi, dans une interview accordée à l’ ATP , l’entraîneur de Rafael Nadal Carlos Moya a fait de grandes révélations concernant l’Espagnol et son retour à la compétition. « À New York, il joue avec un service différent. Pendant les séances d’entraînement, nous avons vu qu’il avait du mal à servir comme avant, à aller chercher la balle en haut, à l’atteindre. Pour protéger la zone, nous avons changé pour un service qui lui permet d’être compétitif. Jusqu’à présent, il sert plutôt bien. C’est une méthode différente, mais sur un court rapide, ou même à Wimbledon, c’est un service qui peut être très efficace. Il est de plus en plus confiant et il n’a pas perdu de vitesse. Et le rebond est plus vif avec le nouveau service, il y a plus d’effet. Si nous ne changions pas son service, le risque de rechute était très élevé. Vous allez à la guerre avec les armes que vous avez. C’est Rafa, c’est un Grand Chelem. Il a également déclaré qu’après sa défaite à Cincinnati, il allait activer le « mode Grand Chelem ». Il est clair que les premiers matchs auraient pu être meilleurs, mais nous verrons bien ce qui se passera ».

« Maintenant, nous prenons les choses au jour le jour »

Par ailleurs, Carlos Moya est également revenu sur la période de convalescence de Rafael Nadal après sa blessure subie à Wimbledon. « Il s’est reposé pendant une semaine. C’est une blessure qui ne l’empêche pas de s’entraîner, mais qui l’empêche de servir. Après quelques semaines, il a réintégré le service à sa routine. Nous pensions qu’il se rendrait au Canada, mais cela ne s’est pas produit. Il a juste réussi à se rendre à Cincinnati. Maintenant, nous prenons les choses au jour le jour. Pour l’instant, tout est sous contrôle, avec quelques variations. En gardant cela à l’esprit, nous pensons que Rafa sera compétitif ».

