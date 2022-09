Tennis - US Open

US Open : Gasquet livre un terrible aveu

Richard Gasquet n’a rien pu faire face à Rafael Nadal lors de l’US Open. Écrasé par l’Espagnol en trois sets, le Français s’est exprimé par la suite concernant cette rencontre, mais aussi Rafael Nadal, et a livré un terrible aveu après cette lourde défaite au 3e tour de la compétition…

Richard Gasquet n’ira pas plus loin à l’US Open. En effet, le Français était opposé au 3e tour à Rafael Nadal. Et il a d’ores et déjà connu la défaite dans ce tournoi, après s’être fait écraser en 3 sets (6-0, 6-1, 7-5). Rafael Nadal passe donc au tour suivant, tandis que Richard Gasquet, abattu, s'est montré réaliste concernant cette rencontre et son état…

« Il est bien plus fort que moi »

Ainsi, dans des propos rapportés par We Love Tennis , Richard Gasquet s’est exprimé concernant Rafael Nadal et a assumé ne rien pouvoir faire contre lui. « Il est bien plus fort que moi, il annule vraiment toutes mes forces et à aucun moment je n’arrive à avoir un peu de stratégie, un peu d’air. J’ai réussi à me relâcher au troisième. Ça reste incroyable. Dès qu’il sert, il se place à une vitesse folle. Je n’ai pas le style de jeu pour l’embêter. Il faut un gros serveur, quelqu’un qui l’agresse. C’est dur pour moi de faire quoique ce soit. C’est fou ce qu’il arrive à réaliser sur le court. C’est incroyable… mais bon c’est comme ça ».

« Le 6-0 fait mal »

Richard Gasquet s’est par la suite exprimé plus longuement concernant son état mental au cours de la rencontre, et sur les difficultés éprouvées à rencontrer Rafael Nadal. « Le 6–0 fait mal surtout que ce premier set dure trois quarts d’heure, j’ai énormément de balles de break, des balles de jeu sur mon service. Ce n’était pas facile au début, j’ai très, très mal servi et après j’ai pris un peu la pression. Ça m’est arrivé quelques fois mais là c’était très sévère. Je savais que j’allais réussir à m’y mettre et que ça allait enclencher mais le problème c’est que je n’arrivais pas à enclencher le truc, c’est ça qui était très dur. Après je ne vais pas dire qu’à 6–0, je suis bien. Ça m’est arrivé à Roland‐Garros aussi il y a deux ans mais c’était à huis clos, c’était mieux quand même, c’était plus facile (sourire). J’ai réussi à me relâcher au troisième set et j’ai senti qu’il était moins bien, il a fait quelques doubles fautes. Bon, je n’ai pas eu des balles de break non plus, il n’y a rien eu d’extraordinaire, mais j’aurais pu aller au tie break et gagner ce set‐là, mais la victoire était encore très loin. Il est plus fort, il n’y a rien à dire et je suis content de ne pas l’avoir joué au premier tour ! »

