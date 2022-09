Tennis

Tennis : Les plus grandes victoires de Nadal face à Gasquet

Publié le 4 septembre 2022 à 12h35 par La rédaction

Après avoir mal débuté face à Richard Gasquet chez les jeunes, Rafael Nadal a vite rectifié le tir chez les professionnels et reste invaincu face au Biterrois sur le circuit ATP. Dernier succès en date, ce samedi soir à l'US Open où le Majorquin s'est facilement défait de Gasquet (6-0, 6-1, 7-5) et porte désormais son bilan à 18 victoires pour 0 défaite. Retour sur cette rivalité historique chez les jeunes qui a vite tourné au vinaigre chez les professionnels.

C'était la rivalité qui devait animer le circuit ATP. Or, les observateurs de l'époque ne s'attendaient certainement pas à une domination de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal sur le circuit ATP. En effet, Richard Gasquet et Rafael Nadal impressionnaient chez les jeunes et le Français ressortait souvent vainqueur des duels. Depuis, les choses ont changé. Le Mozart du tennis français n'a jamais réussi à battre son homologue espagnol (18 défaites), alors que ce dernier domine le circuit professionnel depuis plus d'une décennie, avec notamment 14 Roland-Garros dans son escarcelle. Le10Sport vous propose de revenir sur les plus grands succès du Majorquin face à Richie .

US Open : Expéditif face à Gasquet, Nadal en veut toujours plus https://t.co/Y8HJHF4tQf pic.twitter.com/G9wEMlI67r — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Monte-Carlo 2005

Alors âgé de 18 ans, Richard Gasquet éblouit la planète tennis de son talent et incarne alors le futur brillant du jeu. Sorti des qualifications à Monte-Carlo après avoir gagné deux titres en Challengers et 101e mondial, il se présente face à Rafael Nadal après avoir réussi l'exploit d'éliminer le numéro 1 mondial Roger Federer au bout du tie-break décisif et reste sur 16 succès. Face à la confiance du Français, Nadal cède durant le premier set au tie-break alors qu'il avait servi pour virer en tête à 5-4. Dans un 2e set très accroché, le Biterrois craque finalement alors qu'il sert pour revenir à 5-5. Rafa s'imposera à l'usure en trois manches 6-7(6), 6-4, 6-3.

Roland-Garros 2005

Un mois et demi après leur rencontre à Monte-Carlo, les deux pépites du tennis mondial se retrouvent au 3e tour de Roland-Garros. Les spectateurs s'attendent à un marathon… mais patatras ! C'est une démonstration à sens unique. Un break remporté d'entrée et voilà Nadal qui prend déjà les devants. L'écart de niveau physique entre les deux jeunes joueurs choque les observateurs. Nadal assomme Gasquet grâce à l'intensité qu'il met dans chaque point. A l'issue de la rencontre, Gasquet se rend compte qu'il vient d'assister à la naissance d'un véritable monstre. « J'ai l'impression d'être un junior et lui un senior. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Rafael Nadal, il n'y en a qu'un. J'ai beaucoup de choses à faire pour le rattraper…» , constate-t-il, lucide.

Coupe Davis 2011

A l'aube d'affronter pour la dixième fois Richard Gasquet chez les pros, Rafael Nadal est en pleine confiance. Le Majorquin reste sur 9 succès en autant de matchs face au Biterrois. Or, il sort s'une finale perdue à l'US Open face à Novak Djokovic. Fatigué, il tient tout de même à défendre les couleurs de son pays à domicile. Il a rendez-vous à Cordoue, avec un public acquis à sa cause. Sur la terre battue espagnole, il ne fait qu'une bouchée de Gasquet et s'impose dans la furia de l'arène 6-3, 6-0, 6-1. Nouvelle démonstration du Taureau de Manacor .

US Open 2013