Tennis

US Open : Serena Williams reçoit un vibrant hommage... de Mourinho

Publié le 3 septembre 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Après sa défaite face à Ajla Tomljanovic ce samedi lors du troisième tour de l’US Open, Serena Williams a fondu en larmes devant le public au moment de s’exprimer pour ce qui ressemblait à des adieux. Son possible départ à la retraite a suscité plusieurs réactions dans le monde du tennis, mais aussi dans celui du football. Serena Williams a d’ailleurs reçu un hommage de José Mourinho.

Il y a quelques jours déjà, Serena Williams avait annoncé qu’elle allait possiblement ranger sa raquette après l’US Open. À 40 ans, l’Américaine souhaite se concentrer sur son nouveau rôle de mère. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclench é» avait-elle alors expliqué. Et son parcours à l’US Open s’est arrêté ce samedi. Pour le troisième tour du tournoi du Grand Chelem, Serena Williams s’est inclinée en trois sets (7-5, 6-7, 6-1) face à l’Australienne d’origine croate Ajla Tomljanovic. L'émotion était de mise après la rencontre.

"Je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas Venus alors, merci Venus. Elle est la seule raison pour laquelle Serena Williams a existé." ❤️😥#USOpenpic.twitter.com/SL4fi30FIg — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 3, 2022

«Je ne sais pas si c'était mon dernier moment ou pas»

« Je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment pensé. Vraiment, je ne sais pas. Probablement pas. Mais encore une fois, je n'y avais pas vraiment pensé » a-t-elle expliqué dans des propos rapportés par L’Equipe . Quelques minutes plus tard, la question était la même, mais Serena Williams a donné une réponse plus étoffée. Les larmes, elles, étaient bien présentes. « Je ne sais pas, je ne pense pas à ça. Mais j'ai toujours aimé l'Australie (sourire). J'ai parcouru un long chemin depuis Wimbledon l'année dernière. Je ne sais pas si c'était mon dernier moment ou pas. En avoir fait un moment différent est beaucoup mieux. Je suis prête à être mère, à explorer une autre version de Serena. Techniquement, dans le monde normal, je suis encore super jeune donc je veux vivre tant que je marche encore » annonce-t-elle. Pour l’instant, Serena Williams ne sait pas encore si elle tirera sa révérence immédiatement après l’US Open. En tout cas, elle gardera un très bon souvenir de cette édition 2022 du tournoi du Grand Chelem : « J'ai vécu de très bons moments aujourd'hui (vendredi). Pas seulement aujourd'hui, mais cette semaine, c'était génial. Tant de soutien, tant d'amour. C'était vraiment incroyable et bouleversant. J'en suis très reconnaissante. J'ai l'impression que tout le monde voulait me pousser à remporter ce match. »

«Serena est une légende»

En attendant l’annonce fatidique de la retraite de Serena Williams, les hommages pleuvent pour l’Américaine. « Tu n’as peur de rien. J’adore ça. Et tu détestes perdre. C’est génial. Tu as touché nos cœurs et nos esprits. Merci pour ton leadership et ton engagement pour plus de diversité, d’équité et d’inclusion, en particulier pour les femmes et les femmes de couleur » avouait Billie Jean King récemment. Rafael Nadal, quant à lui, estime que Serena Williams est une légende du tennis : « J’ai beaucoup de souvenirs d’elle. C’est l’une des plus grandes athlètes de tous les temps. Je me sens chanceux d’avoir partagé autant d’années avec elle sur le circuit. Égoïstement, je trouve ça triste qu’elle arrête. Mais on ne peut pas suffisamment la remercier pour tout ce qu’elle a accompli pour notre sport. Elle est une immense source d’inspiration pour énormément de gens à travers le monde. Elle mérite de choisir ce qui est le mieux pour elle à ce stade de sa vie. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’on continuera à la voir sur le circuit. J’ai toujours pensé que notre sport et tous les sports sont plus grands et plus forts quand leurs légendes sont présentes. Et Serena est une légende. » Même le monde du football a une petite pensée pour l’Américaine.

«Ce qu'elle a fait pour le tennis est inoubliable»