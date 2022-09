Tennis - US Open

Avant d’affronter Nadal, Gasquet dresse un bilan accablant

Publié le 3 septembre 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Dans la nuit de ce samedi à ce dimanche, Richard Gasquet retrouvera un adversaire qu’il connaît très bien. Pour le troisième tour de cet US Open, le Français affrontera Rafael Nadal. Le constat est sans appel, l’Espagnol n’a jamais perdu en 17 rencontres face au joueur de 36 ans. Richard Gasquet n’est d’ailleurs pas vraiment fier de cette statistique qui ne le met pas vraiment à son avantage.

Rafael Nadal a parfaitement entamé cet US Open. Mais pour le troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem, l’Espagnol retrouvera un adversaire qu’il connaît très bien. Dans la nuit de ce samedi à ce dimanche, Rafa affrontera Richard Gasquet. Jusqu’à présent, les deux hommes se sont affrontés à 17 reprises, la dernière rencontre en date ayant eu lieu à Roland-Garros en 2021. Et le constat est sans appel. Le Français ne s’est jamais imposé face à Rafael Nadal jusqu’à présent. D’ailleurs, le Biterrois n’en est pas vraiment fier.

US Open : Nadal a perdu un point de la plus bête des manières (vidéo) https://t.co/b5Y6ANUpOa pic.twitter.com/ag8lPv4aKw — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

«17-0, c’est affreux, ça ne me fait pas marrer»

Dans des propos rapportés par L’Equipe et We Love Tennis , Richard Gasquet s’est livré sur sa longue série de défaite face à Rafael Nadal. « 17-0, c’est affreux, ça ne me fait pas marrer, je ne suis pas fier de cette stat, mais il faut la porter. Je n’ai pas une énorme chance mais bon, il faut y croire, respecter le truc. On a 36 ans tous les deux, c’est fabuleux pour moi de pouvoir le rejouer à ce stade de ma carrière » avoue le joueur de 36 ans.

«J’aime son jeu parce qu’il sait vraiment jouer au tennis»

Il y a plusieurs mois, Rafael Nadal n’avait pas manqué de couvrir Richard Gasquet d’éloges dans la préface de la biographie du Français. « Ce qui m’a toujours le plus épaté chez Richard Gasquet, c’est son style à l’ancienne. J’aime son jeu parce qu’il sait vraiment jouer au tennis. Et croyez‐moi : cela n’a rien à voir avec le simple fait de taper dans une balle en essayant de remporter le point. Dans le tennis moderne tous les joueurs essaient de multiplier les coups gagnants quelle que soit leur position. Richard, lui, cultive un style de tennis classique. Il peut monter au filet, slicer, lifter, rentrer sur le court, ou bien à l’inverse patienter pour distribuer le coup juste. En bref, Richard sait construire un point et ce sur n’importe quelle surface » expliquait alors l’Espagnol.

Les chances sont minces pour Gasquet face à Nadal

Après son élimination d’entrée au tournoi de Cincinnati, Rafael Nadal a rapidement repris confiance. Le numéro 3 au classement ATP s’est imposé assez facilement lors de ses deux premiers matchs à l’US Open face à Rinky Hijikata et Fabio Fognini. En l’absence de Novak Djokovic, qui n’a pas pu entrer sur le territoire américain puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19, Rafael Nadal est l’un des favoris pour la victoire finale. En cas de nouveau succès, l’Espagnol aura remporté trois Grand Chelem sur quatre. Mais pour cela, il devra d’abord venir à bout de Richard Gasquet dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. Au vu du bilan des rencontres entre les deux hommes, Rafael Nadal est fortement pressenti pour accéder au prochain tour de l’US Open. Reste à voir si Richard Gasquet sera en mesure de déjouer les statistiques.