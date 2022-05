Tennis

Tennis : Richard Gasquet reçoit un vibrant hommage de... Rafael Nadal !

Publié le 17 mai 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Ce mercredi, la biographie de Richard Gasquet "À revers et contre tout" sortira dans toutes les librairies. Et c’est Rafael Nadal en personne qui s’est chargé d’écrire la préface du livre de 288 pages, dans laquelle il n’a pas manqué de lui rendre un très grand hommage.

À 35 ans, Richard Gasquet s’approche de la fin de sa carrière. Si aujourd’hui, le Français pointe à la 75e place du classement ATP, ce dernier a été dans le top 10 en 2007 puisqu’il était 7e. Gasquet était considéré comme l’un des grands espoirs du tennis français. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu dans la carrière du Biterrois. Malgré tout, Richard Gasquet a affronté de grands noms sur les courts comme Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Roger Federer. L’Espagnol n’a d’ailleurs pas manqué de couvrir d’éloges le Français à l’occasion de la sortie prochaine de la biographie de ce dernier.

« Richard sait construire un point et ce sur n’importe quelle surface »