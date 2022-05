Tennis

Tennis : Gaël Monfils dit tout sur son forfait pour Roland-Garros !

Publié le 16 mai 2022 à 16h35 par La rédaction

A moins d’une semaine du début de Roland Garros, Gaël Monfils déclare forfait pour le Grand Chelem parisien.

C’est un terrible coup dur pour Gaël Monfils, ainsi que pour le tennis français. Le numéro 22 mondial a annoncé qu’il déclare forfait pour Roland Garros, qui débute dans quelques jours seulement, en raison d’une blessure au pied droit qu’il traine depuis le Masters 1000 de Monte-Carlo, et dont il va se faire opérer dans les semaines à venir.

Date de reprise inconnue

« Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. J’ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible » a expliqué le numéro 1 français âgé de 35 ans sur Twitter .