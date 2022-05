Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur avant Roland-Garros !

Publié le 16 mai 2022 à 9h35 par La rédaction

Après avoir remporté le Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic est revenu sur son incroyable semaine italienne, et avertit ses rivaux à quelques jours de Roland Garros.

Et si le favori de l’édition 2022 de Roland Garros se nommait Novak Djokovic ? Impressionnant de régularité, le numéro 1 mondial a remporté le Masters 1000 de Rome face à Stefanos Tsitsipas (6-0, 7-6 [5]), et a montré des signes très encourageants avant le Grand Chelem sur terre battue. Après sa finale gagnée, le serbe est revenu sur sa semaine parfaite en Italie, et a clairement annoncé la couleur à seulement quelques jours du début de Roland Garros.

« J’y vais avec les plus hautes ambitions »