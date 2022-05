Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas affiche d'énormes ambitions !

Publié le 14 mai 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Rome, Stefanos Tsitsipas a dévoilé ses ambitions. Le joueur grec ne donne pas la priorité au classement, mais au nombre de points glanés par mois.

Lorsque la saison de terre-battue débute, il faut toujours se méfier de Stefanos Tsitsipas. Très à l'aise sur la surface ocre, le joueur grec se positionne comme l'un des grands outsiders pour la victoire à Roland-Garros. Finaliste l'année dernière, battu par Novak Djokovic, le numéro cinq mondial fait le plein de confiance avant le début du Grand Chelem parisien. Vainqueur du tournoi de Monte-Carlo il y a quelques jours, il s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Rome. Tsitsipas affrontera Alexander Zverev ce samedi.

« Mon objectif mensuel est de gagner 1 000 à 1 200 points »