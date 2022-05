Tennis

Tennis : Novak Djokovic rend un vibrant hommage à Auger‐Aliassime !

Publié le 14 mai 2022 à 10h35 par Amadou Diawara

Ce vendredi, Félix Auger‐Aliassime a donné du fil à retordre à Novak Djokovic en quart de finale du tournoi de Rome. Après sa victoire, l'ogre serbe n'a pas manqué de rendre hommage au jeune canadien (21 ans).

Tombeur de Stan Wawrinka en huitième de finale du tournoi de Rome, Novak Djokovic était opposé à Félix Auger‐Aliassime au tour suivant. Et l'ogre serbe a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout du jeune talent canadien (21 ans). Vainqueur en deux sets (7-5, 7-6), Novak Djokovic a validé son ticket pour le dernier carré de la compétition italienne. Un rendez-vous prévu ce samedi soir face à Casper Ruud. Mais avant de tenter de se qualifier pour la finale du tournoi de Rome, Novak Djokovic a tenu à faire l'éloge de Félix Auger‐Aliassime.

«Sa réaction était incroyable»