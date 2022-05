Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme pour sa dernière victoire à Madrid !

Publié le 7 mai 2022 à 11h35 par Amadou Diawara

Opposé à Hubert Hurkacz en quart de finale du tournoi de Madrid, Novak Djokovic l'a emporté en deux sets. Avant d'affronter Carlos Alcaraz en demi-finale, l'ogre serbe est revenu sur sa victoire.

Ce vendredi, Novak Djokovic était face à Hubert Hurkacz en quart de finale du tournoi de Madrid. Et l'ogre serbe s'est défait du Polonais en deux sets (6-3, 6-4). Grâce à cette victoire, Novak Djokovic a validé son ticket pour les demi-finales de la compétition. Une rencontre qu'il disputera face à Carlos Alcaraz, tombeur de Rafael Nadal. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Novak Djokovic s'est totalement enflammé pour sa qualification dans le dernier carré à Madrid.

«Contre Hubert, ça a été une performance très solide face à un grand serveur»