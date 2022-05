Tennis

Tennis : L’aveu de Djokovic sur ses retrouvailles avec Nadal !

Publié le 4 mai 2022 à 10h35 par Bernard Colas mis à jour le 4 mai 2022 à 10h38

À Madrid, Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent engagés dans un même tournoi pour la première fois depuis Roland-Garros. Ce qui n’est pas anodin selon le Serbe.

Pour la première fois depuis la dernière édition de Roland-Garros, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont en lice dans un même tournoi à l’occasion du Masters 1000 de Madrid. Vainqueur de Gaël Monfils (6-3, 6-2) ce mardi, le Serbe a réussi son entrée en lice tandis que l’Espagnol affrontera de son côté Miomir Kecmanovic. Interrogé sur la présence de Nadal au tableau, Novak Djokovic reconnaît que cela a son importance.

« Ça change quelque chose, c’est le plus grand rival de ma carrière »