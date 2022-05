Tennis

Tennis : Après Nadal, Djokovic s’enflamme pour Alcaraz !

Publié le 3 mai 2022 à 16h35 par Bernard Colas

Grand espoir du tennis mondial, Carlos Alcaraz a reçu un message fort de la part de Novak Djokovic, conquis par l’Espagnol.

Où s’arrêtera Carlos Alcaraz ? À 18 ans, l’Espagnol a déjà conquis les fans de tennis, qui lui prédisent un grand avenir dans la discipline. Il faut dire qu’Alcaraz s’est déjà fait remarquer en remportant l’ATP 500 de Rio de Janeiro, le Masters 1000 de Miami ainsi que l’ATP 500 de Barcelone. Interrogé sur son compatriote, Rafael Nadal s’est récemment montré sous le charme : « Nous savions depuis longtemps qu’il était très bon et qu’il était clair qu’il viendrait un moment où il décollerait vraiment. Je suis très heureux pour lui et pour le sport de notre pays, nous avions besoin de quelqu’un pour poursuivre les succès du tennis espagnol. » Et ce n’est pas Novak Djokovic qui va contredire Rafael Nadal.

« Ce qu’il fait depuis quelques mois est incroyable »