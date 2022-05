Tennis

Tennis : Benoit Paire justifie son retour en forme !

Publié le 2 mai 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Alors que cela va un peu mieux pour Benoit Paire, le Français s’est expliqué sur cette amélioration.

Les derniers mois ont été très compliqués pour Benoit Paire. Les défaites se sont accumulées pour le Français, qui a eu énormément de mal à relever la tête. Mais voilà que le 62ème mondial commence à remonter la pente. A Madrid, Benoit Paire a enchainé deux victoires pour se qualifier pour le tableau final. Se sentant très bien dans la capitale espagnole, il aura ainsi l’occasion de montrer son retour en forme et que les changements opérés fonctionnent.

« Je sors un peu moins et je bois un peu moins »