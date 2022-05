Tennis

Tennis : La punchline de Benoit Paire sur ses qualifications à Madrid !

Publié le 1 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur de ses deux matchs de qualification pour le tournoi de Madrid, Benoit Paire avoue avoir apprécié l’ambiance en tribune.

Benoit Paire a enfin réussi à sortir de sa spirale négative. Vaincu dès le 1er tour lors de ses 9 derniers tournois, le Français a enfin renoué avec la victoire lors des qualifications pour le Masters 1000 de Madrid. Opposé à Brandon Nakashima puis à Federico Coria, le numéro 60 mondial a triomphé de ses deux adversaires, et affrontera Diego Schwartzman pour son entrée en lice. Grandement soutenu durant ses deux matchs, le joueur de 32 ans est revenu sur cette ambiance.

« J’ai eu l’impression d’être à Roland‐Garros »