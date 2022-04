Tennis

Tennis : Après une énième défaite, Benoit Paire fait passer un message fort !

Publié le 25 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Défait par Soonwoo Kwon, Benoit Paire est entré dans une spirale négative, et semble désormais impuissant face à cette situation.

Rien ne va décidément plus pour Benoit Paire. Opposé à Soonwoo Kwon pour le 1er tour de l’ATP 250 d’Estoril, le Français s’est incliné en deux sets (6-4, 7-5). Hors tournoi Challenger, le numéro 60 mondial affiche un triste bilan de 10 défaites consécutives, et s’est donc fait éliminer dès son entrée en lice lors de ses 9 dernières compétitions. Une situation difficile à gérer pour le joueur de 32 ans, qui compte cependant s’accrocher.

« Je vais juste penser à la suite et m’accrocher encore et encore »