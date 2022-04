Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Djokovic après l'exclusion des joueurs russes à Wimbledon !

Publié le 23 avril 2022 à 20h35 par Dan Marciano

A Belgrade cette semaine pour disputer un ATP 250, Novak Djokovic est revenu sur l'exclusion des joueurs russes et biélorusses du tableau de Wimbledon.

Wimbledon a pris une décision forte. Pour exprimer sa solidarité avec les peuple ukrainien, les responsables du tournoi anglais ont pris la décision d'interdire l'accès au tableau aux joueurs russes et biélorusses cette année. Une décision incompréhensive pour plusieurs tennismen, qui ont décidé de prôner la paix dès le début de cette guerre comme Andrey Rublev ou Daniil Medvedev. Numéro 1 mondial, Novak Djokovic a, lui aussi, évoqué son incompréhension après cette décision unilatérale.

« Wimbledon a enfreint cette règle »