Tennis

Tennis : Wimbledon a pris une décision radicale avec les joueurs russes !

Publié le 20 avril 2022 à 12h35 par La rédaction

Les organisateurs du Grand Chelem sur gazon sont sur le point d’annoncer une décision très lourde de conséquences pour les joueurs russes et biélorusses.

Du 27 juin au 10 juillet prochain se tiendra le plus prestigieux tournoi de tennis de l’année, Wimbledon. Disputé dans la banlieue de Londres, ce Grand Chelem sur gazon est un rendez-vous incontournable et immanquable pour les joueurs et amateurs de tennis. Mais à deux mois de la quinzaine londonienne, c’est un énorme coup de tonnerre qui s’apprête à s’abattre sur la planète tennis.

Les joueurs russes et biélorusses exclus !