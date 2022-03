Tennis

Tennis : Roland-Garros, Wimbledon… Wawrinka reste confiant pour son retour !

Publié le 30 mars 2022 à 18h35 par B.C.

Battu dès le premier tour du Challenger de Marbella pour son grand retour sur les courts, Stan Wawrinka ne s’alarme pas.

C’est un retour raté pour Stan Wawrinka. Après plus d'un an sans jouer, le Suisse de 37 ans s’est incliné ce mardi dès le premier tour du Challenger de Marbella face à Elias Ymer (6-2, 6-4). Rétabli d'une blessure au pied gauche, Wawrinka était clairement en manque de rythme contre le Suédois, mais le 232e mondial ne s’inquiète pas pour le reste de la saison et se montre confiant à l’approche de Roland-Garros et Wimbledon.

« Je ne suis pas inquiet pour Roland Garros ou Wimbledon »