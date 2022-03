Tennis

Tennis : Tsitsipas annonce la couleur avant son choc contre Alcaraz !

Publié le 29 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Avant d’affronter Carlos Alcaraz en 8ème de finale du Masters 1000 de Miami, Stefanos Tsitsipas a prévenu son adversaire qu’il allait y laisser « son âme ».

C’est le choc des huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Un an après leur affrontement exceptionnel à l’US Open, Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz vont se retrouver. De retour à un très bon niveau, le Grec va être un sérieux client pour le tout jeune espagnol qui n’en finit plus d’épater. Cependant, Carlos Alcaraz est en confiance après avoir réalisé un gros tournoi à Indian Wells et Tsitsipas le sait.

«Je vais y laisser mon âme et tout donner»