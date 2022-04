Tennis

Tennis : La grosse déclaration de Ferrer sur l’après-Nadal…

Publié le 18 avril 2022 à 23h35 par La rédaction

Actuellement blessé, Rafael Nadal commence à tirer la langue physiquement. David Ferrer, le directeur de l’ATP 500 de Barcelone, s’est confié sur l’après-Nadal.

Auteur d’un début d’année monstrueux, Rafael Nadal a été rattrapé par la réalité. L’Espagnol s’est blessé à une côte et ne devrait revenir que pour Roland Garros. A 36 ans, Nadal est de plus en plus fragile et sa présence se fait plus rare. David Ferrer en a conscience. Le directeur de l’ATP 500 de Barcelone ne pourra pas compter sur son ancien compatriote pour cette édition, ce qui le touche. L’ancien tennisman espagnol s’est confié sur l’après-Nadal.

«Il n’y aura pas d’autre joueur comme lui»