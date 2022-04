Tennis

Tennis : La punchline de l’adversaire de Tsitsipas après sa défaite !

Publié le 17 avril 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 17 avril 2022 à 22h40

Battu en deux sets en finale par Stefanos Tsitsipas, Alejandro Davidovich Fokina s’est tout de même satisfait de sa belle aventure à Monte-Carlo.

Fin du rêve pour Alejandro Davidovich Fokina ! Auteur d’un Masters 1000 de Monte-Carlo grandiose, l’Espagnol a fini par s’incliner en finale contre Stefanos Tsitsipas, trop fort pour lui. Alejandro Davidovich Fokina retiendra tout de même sa victoire exceptionnelle contre Novak Djokovic au premier tour de ce tournoi. Après sa défaite en finale contre Tsitsipas, le jeune espagnol s’est satisfait de sa belle aventure.

«Je pense que j’ai besoin d’une bière maintenant»