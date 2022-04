Tennis

Tennis : Stefanos Tsitsipas annonce la couleur pour le tournoi de Monte-Carlo !

Publié le 15 avril 2022 à 20h35 par La rédaction

Opposé à Diego Schwartzman ce vendredi, Stafanos Tsitsipas apprécie joueur sur les courts de Monaco et entend bien conserver son titre cette semaine.

L'année dernières Stefanos Tsitsipas réalisait un gros coup en remportant le Masters 1000 de Monte-Carlo, en battant en finale Andrey Rublev. Le joueur grec avait, par la suite, réalisé une saison sur terre-battue impressionnante, marquée par une finale à Roland-Garros. Cette semaine, le numéro cinq mondial revient sur les lieux de son exploit. Qualifié pour les quarts de finale, Tsitsipas affronte ce vendredi Diego Shwartzman avec la ferme intention d'atteindre le dernier carré.

« Je profite du tournoi avec ma famille et mes amis et j’essaie de prouver mon niveau chaque jour »