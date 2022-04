Tennis

Tennis : Djokovic salue le public de Monte-Carlo après sa défaite !

Publié le 13 avril 2022 à 23h35 par P.L.

En difficulté sur le plan physique ce mardi, Novak Djokovic s'est incliné face à Davidovich Fokina pour son retour à la compétition. Après la partie, le Serbe a tenu à saluer le public, qui n'était pas vraiment en sa faveur.

Le retour à la compétition de Novak Djokovic n’a pas été aussi beau qu’espéré. Face à Davidovich Fokina, le Serbe a semblé être en difficulté sur le plan physique. De ce fait, Nole s’est incliné en trois sets (6-3, 6-7, 6-1). « Je n’ai pas aimé comment je me suis senti physiquement au troisième set. J’étais complètement vidé. Je n’arrivais pas à tenir l’échange » avait d’ailleurs avoué Novak Djokovic après la partie. Outre cela, le numéro un mondial a du faire face à un public qui n’était pas vraiment en sa faveur. Mais Nole a tout de même tenu à saluer les supporters qui sont restés jusqu’à la fin du match.

« Je leur suis reconnaissant d’être resté pendant trois heures »