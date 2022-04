Tennis

Tennis : Cette annonce optimiste sur l’état de Djokovic après sa défaite à Monte-Carlo !

Publié le 13 avril 2022 à 20h35 par P.L.

De retour à la compétition ce mardi lors du tournoi de Monte-Carlo, Novak Djokovic n'a pas semblé en forme et s'est donc incliné lors de son entrée en lice. Si son état de forme semblait inquiétant, il n'y aurait cependant rien à craindre pour le Serbe selon Andy Roddick.

Ce mardi, Novak Djokovic a fait son retour à la compétition lors du tournoi de Monte-Carlo après sa défaite à Dubaï en février dernier. Et tout ne s’est pas très bien passé pour le Serbe. En plus des conditions climatiques compliquées, le joueur de 34 ans n’a pas semblé en très grande forme. Novak Djokovic s’est donc incliné lors de son entrée en lice face à l’Espagnol Davidovich Fokina en trois sets (6-3, 6-7, 6-1). « Je n’ai pas aimé comment je me suis senti physiquement au troisième set. J’étais complètement vidé. Je n’arrivais pas à tenir l’échange » avait d’ailleurs confié Nole après la rencontre. Mais il n’y aurait pas vraiment de quoi s’inquiéter pour Andy Roddick.

«Il n’y a pas de quoi s’inquiéter» pour Djokovic après sa défaite à Monte-Carlo