Tennis

Tennis : Djokovic rend un énorme hommage à Tsonga !

Publié le 11 avril 2022 à 9h35 par B.C.

Alors que Jo-Wilfried Tsonga a récemment annoncé la fin de sa carrière après Roland-Garros, Novak Djokovic a salué la carrière du Français.

À quelques semaines de Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière après le tournoi parisien, alors qu’il s’apprête à fêter ses 37 ans. « C'est un ensemble de choses, la suite logique de ces dernières années, mon âge, mon parcours de vie aussi. Mes priorités ont changé. Le fait de fonder une petite famille est venu un peu bouleverser l'ordre établi, bouleverser ma vie. Désormais, ça passe avant tout , s’est justifié Tsonga dans L’Équipe . Il y a aussi le fait que mon corps a été meurtri par les années de travail et de compétition et qu'aujourd'hui, il n'est juste plus à la hauteur . » Le Français est en effet en souffrance depuis plusieurs années, lui qui pointe à 263e place du classement ATP. Invité à réagir sur cette décision, Novak Djokovic a tenu à saluer la carrière de Jo-Wilfried Tsonga, qui a notamment atteint la finale en Australie (2008) et les demi-finales de Wimbledon (2011, 2012) et de Roland-Garros (2013, 2015) à deux reprises.

« Il a été très important pour notre sport »