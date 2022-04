Tennis

Tennis : La grosse sortie de Monfils sur son avenir !

Publié le 10 avril 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon mettront prochainement un terme à leur carrière, Gael Monfils voudrait continuer jusqu’à ses 40 ans.

Le tennis français va prochainement perdre deux de ses quatre nouveaux mousquetaires. En effet, après que Jo-Wilfried Tsonga ait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière suite à Roland-Garros, Gilles Simon a laissé comprendre que lui non plus ne resterait pas encore très longtemps sur les courts, en postant « J’arrive copain » sur son compte Twitter . Alors que Richard Gasquet et Gael Monfils seront bientôt les seuls rescapés de ce quatuor, ce dernier avoue vouloir continuer sa carrière pendant encore quelques années.

« Je veux au moins pousser jusqu’à mes 40 ans, si mon corps me le permet »